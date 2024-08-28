Blue Coast變相加價　9月起削3%折扣優惠　郭子威料減息利好樓價

減息預期逐漸升溫，發展商對後市態度正面。長實(1113)與港鐵(0066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3B期Blue Coast今日（28日）宣佈，項目將於9月1日起削減3%折扣優惠，即變相加價。



長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，Blue Coast開售至今累售571伙單位，總成交金額逾108億。市場憧憬美國9月減息，在買家看好後市下，項目持續錄得成交。目前項目只僅餘少量三房及四房供應，有見及此，集團決定於9月１日起削減３%折扣優惠。當中即供付款計劃最高折扣優惠由15%下調至12%，而建築期付款計劃則由11.5%下調至8.5%。

左起長實營業部助理首席經理楊桂玲、長實集團營業部首席經理郭子威。

長實郭子威料樓價年底止跌回升

對於差估署最新樓價指數數據，長實集團營業部首席經理郭子威表示，該數字仍按月回落，但市場預計美國下月降息，將有利香港樓市未來發展，料年底前樓價止跌回升。

郭子威又表示，本港樓市於撤辣後，已進入平穩階段。相信本港樓價向下調整的勢頭放緩，今年香港經濟將轉趨穩定發展。他續指，經濟成長勢頭不錯，全年料增長3%。而早前特區政府多方面積極推動下，香港經濟強勢明顯，預計上半年成交量大增，承接力強勁。