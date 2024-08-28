新地天璽．天第一期906伙　住宅分四大區域　頂層設2伙三層複式戶

新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天，今日（28日）宣布最新部署及介紹戶型分佈。新地代理總經理胡致遠表示，住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：ELITE ZONE，PEAK TOWER，PINNACLE TOWER以及APEX TOWER 。項目更額外為PEAK TOWER 60伙高層單位住戶打造尊屬上落客區及住宅大堂，中間不停其他樓層。



天璽．天第一期涉906伙 分為HIGH ZONE 及ELITE ZONE

其中天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

天璽．天住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。

天璽．天住宅部份分四大區域

其中，ELITE ZONE為項目第3座5樓至12樓、15 樓至23樓及25樓至28樓，第5座5樓至12樓、15樓至23樓及 25樓至30樓，及第6座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓。

至於HIGH ZONE 的 PEAK TOWER 為項目第3座32 樓至33樓、35樓至43樓及43樓全30樓；APEX TOWER 為項目第6座32樓至33樓、35樓至42樓。另外，PINNACLE TOWER為項目第S座32樓至33樓、35樓至42樓。

Peak Tower每層設四個伙 頂層為兩伙四房三套三層複式

PEAK TOWER每層僅設四個單位，每戶皆享私人電梯大堂，設有兩部獨立電梯，另設一部公用電梯作搬運用途。PEAK TOWER頂層為兩伙四房三套三層複式間隔之Presidential SkyHouse，包括兩層起居室與睡房及一層天台，分別配置私人天際按摩池或私人天際泳池。

PEAK TOWER的46樓B單位設私人電梯大堂

位於 PEAK TOWER 的46樓B單位，屬四房雙套及工作間連私人電梯大堂間隔，每層僅設兩伙同間隔單位。單位設私人電梯大堂。單位採用L型大廳設計，主要樓層與樓層之間高度最高約3.5米，客飯廳空間約600平方呎，連接連約120平方呎露台。

睡房採用橫向式雙套房設計，四間睡房與大廳同一座向，主人套房約360平方呎，設有廣角玻璃幕牆。廚房屬梗廚設計，設有備餐區，連接工作間及洗手間。