CCL連跌4周共2.08%　下試136點水平　料9月底樓價將累跌約8%

中原城市領先指數CCL最新報138.17點，按周跌0.32%，是8月5日環球股市急挫當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，股市大幅波動，樓價跌勢未止，CCL連跌4周共2.08%，指數已貼近138點目標。



楊明儀又指出，市場憧憬美國減息，相信議息前二手樓市維持拉鋸，短期樓價向下調整方向未變。9月底CCL有機會進一步下試136點水平，現時相差2.17點或1.57%。如果CCL跌至136點，今年首三季樓價將跌約8%。至於9月19日美國聯儲局公佈議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。



本周CCL續創近8年(413周)新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌6.14%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.79%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.39%。8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單84伙，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.80點，按周跌0.14%。CCL(中小型單位)報137.41點，按周跌0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.93%及1.98%。CCL(大型單位)報142.00點，按周跌0.87%。上述三個指數均創近8年新低，CCL Mass重返2016年9月中水平，CCL(中小型單位)及(大型單位)同樣重返2016年9月底水平。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報134.17點，按周跌1.79%，連跌4周共4.67%，指數創2016年5月底後新低。新界東CCL_Mass報151.29點，按周跌0.82%，連跌2周共1.22%，指數創2017年2月初後新低。九龍CCL_Mass報136.51點，按周升0.47%，連升2周共0.66%，繼續處於2016年9月底低位。新界西CCL_Mass報129.60點，按周升1.24%，連跌2周後回穩，指數於2017年2月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，港島跌7.89%，CCL(大型單位)跌7.37%，新界東跌6.21%，CCL跌6.14%，新界西跌6.09%，CCL(中小型單位)跌5.88%，CCL Mass跌5.77%，九龍跌3.72%。