CCL報138.61點　連跌3周共1.77%　向下迫近138點目標

中原城市領先指數CCL最新報138.61點，按周跌0.41%，是8月1日美國維持利率不變當周的市況。9月減息在望的利好消息未助樓市，二手陷於拉鋸局面，樓價繼續調整，CCL連跌3周共1.77%，向下迫近短期目標138點，只要再跌0.61點或0.44%便達到。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL創近8年(412周)新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.84%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.56%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.08%。

至於8月23日金管局宣布成立中小企融資專責小組，主要銀行承諾會在2星期取得物業按揭審批結果，及8月24日鰂魚涌FINNIE首輪公開發售60伙，對本地二手樓價的影響將於9月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周跌0.47%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.00點，按周跌0.47%。CCL(中小型單位)報137.68點，按周跌0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，同樣累跌1.79%，均創近8年新低，重返2016年9月中及9月底水平。CCL(大型單位)報143.25點，按周微升0.08%，連跌2周後回穩，繼續處於2017年1月中的逾7年半低位。

八大樓價指數新界西跌幅最大

四區樓價方面，港島CCL_Mass報136.61點，按周跌0.97%，連跌3周共2.94%，指數創2016年6月中後新低。新界西CCL_Mass報128.01點，按周跌0.94%，連跌2周共1.45%，指數創2016年12月中後新低。新界東CCL_Mass報152.54點，按周跌0.40%，指數創2017年2月中後新低。九龍CCL_Mass報135.87點，按周升0.18%，指數上周大跌後今周回穩，繼續處於2016年9月底低位。

2024年計，八大樓價指數中，以新界西跌幅最大，累跌7.24%。CCL(大型單位)跌6.55%，港島跌6.22%，CCL跌5.84%，CCL(中小型單位)跌5.69%，CCL Mass跌5.63%，新界東跌5.43%，九龍跌4.17%。