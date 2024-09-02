經絡：8月樓花按揭大減5成、創4個月新低　現樓按揭按年跌逾3成半

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2024年八月份現樓按揭宗數為4,893宗，較七月份的5,941宗減少1,048宗或17.6%，連升2個月後回落，創3個月新低。至於，八月份樓花按揭宗數為279宗，較七月份的558宗減少279宗或50%，連跌2個月，創4個月新低。



對比去年同期，2024年八月份現樓按揭宗數比2023年同期7,436宗減少2,543宗或34.2%；樓花按揭宗數比2023年同期205宗增加74宗或36.1%。



首8個月現樓按揭錄3.53萬宗 按年跌逾三成半

以首8個月比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得35,364宗，對比去年同期的55,493宗下跌20,129宗或36.3%，創自2001年有紀錄以來的首8個月新低。今年首8個月樓花按揭宗數則為2,490宗，對比去年同期的1,135宗，增加1,355宗或119.4%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，撤辣效應不繼，近月發展商推盤步伐亦有所放緩，使一二手交投回落，加上缺乏大型新盤上會，使8月份現樓及樓花按揭宗數均按月回落。