太古城兩房796萬連租約沽 業主3年前摸頂勁蝕370萬 貶值逾3成
撰文：李明珠
出版：更新：
樓價回落，部分高位入市的業主需大幅蝕讓離場。藍籌屋苑太古城一伙兩房單位最新以796萬元連租約沽出，呎價13,724元。原業主於2019年高位買入，現轉售帳面勁蝕逾370萬元，蝕幅達31.7%。
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，該單位為太古城夏宮閣中層B室，實用面積580平方呎，兩房則王，向北望開揚園景，附有雅致裝修。原業主早前叫價840萬元連租約放盤，因仍有租客故不能安排睇樓。最終獲新買家議價以796萬元成交，累減44萬元，折合呎價13,724元。
高位入市勁蝕逾370萬
根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為852萬元，是次成交價較估價低出6.6%。
原業主於2019年10月以1,168萬元購入單位，持貨5年，帳面虧損約372萬元，期内貶值31.7%。
沙田第一城兩房407萬速沽 放盤僅半日即獲上車客承接 帳賺320萬荃灣中心天台特色戶420萬沽 上手持貨6年帳蝕95萬離場｜多圖西營盤翰林峰225呎納米樓 450萬易手、六年帳面蝕讓31%上車客「飛的」堵截業主 486萬爭贏葵芳閣三房心頭好大埔康樂園董事屋3500萬內部轉讓 富力地產主席李思廉甩名銀主要錢唔要貨！大坑豪宅3100萬沽 樓價慘跌返去2005年西半山柏道三房戶月租3.85萬 租金兩年升37% 租客預繳年租46萬