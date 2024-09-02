太古城兩房796萬連租約沽　業主3年前摸頂勁蝕370萬　貶值逾3成

撰文：李明珠
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樓價回落，部分高位入市的業主需大幅蝕讓離場。藍籌屋苑太古城一伙兩房單位最新以796萬元連租約沽出，呎價13,724元。原業主於2019年高位買入，現轉售帳面勁蝕逾370萬元，蝕幅達31.7%。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，該單位為太古城夏宮閣中層B室，實用面積580平方呎，兩房則王，向北望開揚園景，附有雅致裝修。原業主早前叫價840萬元連租約放盤，因仍有租客故不能安排睇樓。最終獲新買家議價以796萬元成交，累減44萬元，折合呎價13,724元。

高位入市勁蝕逾370萬

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為852萬元，是次成交價較估價低出6.6%。

原業主於2019年10月以1,168萬元購入單位，持貨5年，帳面虧損約372萬元，期内貶值31.7%。

太古城。(資料圖片)
藍籌屋苑太古城。
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