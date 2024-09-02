鄧成波家族再次售西貢5幢工廈、估值9.5億　較一年前叫價低逾30%

由舖王鄧成波家族持有的西貢康定路1號、2號、6號、7號及9號五座全幢工業大廈，新近推出放售。仲量聯行表示該批物業以公開邀約形式放售，該物業將以部分交吉、部分連現有租約及以「現狀」出售。



目前市場估計物業估值達9.5億元，較2023年9月時叫價14億元大跌4.5億元或32.14%。上述意向書截止日期將於稍後公佈。



地盤面積12.95萬平方呎

該五座物業坐落於西貢對面海，由五個獨立地段、五幢高規格廠房組成，地盤面積總計約129,526平方呎，現存廠房總建築面積達約383,579平方呎，每座面積介乎53,158至100,583平方呎。

五座物業坐落於西貢對面海。

買家可補地價物業重建為住宅項目

現存五座廠房空間寬敞，可翻新和改裝為現代化的倉儲或物流中心，作長線投資收租用途。根據西貢市分區計劃大綱核准圖編號S/SK-SKT/6，該土地現劃為「住宅（戊類）1」用途，買家可申請契約修訂，支付補地價後，可將物業重建為住宅項目，以滿足區內持續上升的優質住宅需求。

五座物業坐落於西貢對面海。

2021年獲批重建為五幢安老院

值得注意的是，該物業於2021年11月26日獲城市規劃委員會批准，可重建為五幢安老院舍及相關設施，顯示其提供長者住宿的潛力。