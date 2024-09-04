中海外維港．雙鑽首批141伙　折實均價18456元　入場費403.3萬

由中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽今日（9月5日）公布首張價單涉及141伙，折實平均呎價18,456元，入場費403.3萬元。以折實平均呎價計，較同區7月時同屬跑道區的柏蔚森第三期，賣貴2.78%。



首張價單涉及141伙

首張價單涉及141伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，價單售價由448.2萬元至1,138.5萬元，價單呎價由18,146元至23,093元，扣除最多10%折扣優惠後，折實售價由403.3萬元至1,024.6萬元，價單呎價由16,328元至20,783元。

中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽。

入場單位403.3萬 屬開放式

入場最低售價及呎價單位為第1B座2樓E單位，實用面積247平方呎，屬開放式間隔，價單售價448.2萬元，呎價18,146元，扣除10%折扣優惠後，折實價403.3萬元，呎價16,328元。

游偉光：定價主要參考跑道區面向維多利亞港相關項目

中國海外地產董事總經理游偉光表示，目前區內已開售的項目無法直接比較。項目定價主要參考啟德跑道區面向維多利亞港，以及啟德城中心面對啟德體育園的相關項目。位於九龍灣國際交易中心的展銷中心及現樓示範單位將於明天開放予公眾參觀。

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光（左）

柏蔚森第三期7月推出 折實均價17956元

翻查近年同樣於啟德跑道區以價單形式推出的新樓盤，對上為柏蔚森系列，第一期於今年6月推出，首批60伙單位，折實均價17,188元，一房戶入場價386.4萬元。而項目第三期亦緊接於7月推出，首批72伙單位，折實均價17956元，一房戶入場價427.4萬元。

其後為啟德海灣第1期，於去年10月推出，首批208伙單位，折實均價19,798元，一房戶入場價575萬元。另外MIAMI QUAY I，於2022年9月推出，涉及130伙，折實均價22,452元。首批入場單位為開放式，入場價為524.2萬元。