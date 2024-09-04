銷監局《作業備考》：鼓勵發展商下月發文件說明項目及管理人關係

消費者委員會（消委會）去年發表研究報告指出，住宅發展項目發展商普遍與根據相關發展項目的公契獲委任的管理人有關連，同時亦提出多項建議。一手住宅物業銷售監管局（銷監局）今日（9月4日）最新發出《作業備考》。



有關文件應註明發出日期 以中、英文印製

當中建議賣方在得知公契管理人的身分時，要說明公契管理人的身分及其與發展項目／期數賣方的關係，以便準買家可作參考，而有關文件應註明發出日期，並以中、英文印製。

同時又建議賣方於出售日期當日，在其就發展項目/期數指定的互聯網網站頁面，提供有關文件的文本以供閱覽，亦最好能在適當情況下，在其他刊物或宣傳資料提供相關資料。

鼓勵賣方於10月4日起採用相關安排

如有改變應在切實可行範圍內盡快（最理想是在資料有變後的5個工作天內）更新有關文件所載的資料。最後，銷監局亦鼓勵賣方由2024年10月4日起採用本作業備考所載的安排。