中原施永青：難以斷言全年樓價走勢　料美國月內減息資金回流樓市

香港中原（工商舖）今日（9月4日）與深圳中原合作舉辦第一屆「深港商辦投資節」,同時宣布將於9月份於香港展開首階段活動，全力推介八家發展商旗下指定樓盤。中原集團主席施永青出席活動時表示，相信美國月內落實減息，資金會回流樓市，另料全年樓價不會繼續下跌。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，投資界首階段活動將於9月份於香港率先開展。參與的本港發展商包括新世界發展、麒豐資本、凱龍瑞集團中國香港及樂風集團，內地開發商為華潤置地、大中華控股、中粮集團及中集產城。中原會於活動中全力推介發展商旗下的指定樓盤，包括在香港及深圳舉辦睇樓考察團，設置展銷廳及推出入市優惠等。

中原施永青：相信美國月內落實減息 資金會回流樓市

另外，中原集團主席施永青出席活動時表示，相信美國聯儲局將於月內落實減息，屆時資金會回流樓市並帶動需求，因此可見樓市將步入新階段。不過由於聯儲局壓抑通脹的目標未達到，估計聯儲局局長會於近期「出口術」稱不會減息，施永青提醒市場做好心理準備，無需過份擔憂。

料只要有條件減息 港銀將迅速作出反應

對於市場部分意見指即使美國減息但香港未必會跟隨，施永青表示不同意。他認為至少Hibor是由市場決定，所以一定會跟隨市況回落。第二，美國過往宣布加息時，香港銀行均採用「拖字訣」，並不是立即跟隨，可見市場根本不希望息口上調。因此只要有條件減息，香港將會迅速作出反應。

中原集團主席施永青。

難以斷言全年樓價走勢

至於全年樓價走勢方面，施永青指難以斷言升幅，但可以肯定不會繼續下跌。由於發展商將謹慎投地，長遠供應會減少，根據供需改變屆時樓價就一定沒有現時平。

他料，短時間內一手市場壓力仍然龐大，因發展商存貨量仍然高企，加上用家偏向購買現樓；發展商靠售賣樓花套現較難，相信待樓盤入伙後會較為好賣。