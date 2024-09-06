減息預期升溫　CCL報138.68點　終止4周連跌回升0.37%

中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升0.37%，是環球股市急跌後回升及8月14日鰂魚涌FINNIE公布首張價單當周的市況。減息預期升溫，市場未有焦點新盤，買家趁低吸納二手筍盤，二手成交略有增加，近4周CCL在138點到139點水平徘徊，繼續處於近8年低位。



CCL單周回穩，終止4周連跌，但短期樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部份二手購買力。現時指數距離9月底136點目標水平，只差2.68點或1.93%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL仍為近8年(414周)第3低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.79%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.03%。9月4日大型銀行恢復新造按揭現金回贈優惠及啟德維港‧雙鑽公布首張價單141伙，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass升0.32%、結束3周連跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.25點，按周升0.32%。CCL(中小型單位)報137.85點，按周升0.32%。CCL Mass及CCL(中小型單位)結束3周連跌，繼續處於近8年低位，同樣重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報142.85點，按周升0.60%，仍為逾7年半低位，重返2017年1月中水平。

港島連跌4周後反彈、新界續跌

四區方面，港九市區升新界兩區跌。港島CCL_Mass報135.92點，按周升1.30%，連跌4周後反彈，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報137.27點，按周升0.56%，連升3周共1.22%，繼續於2016年10月初水平徘徊。

新界東CCL_Mass報150.33點，按周跌0.63%，連跌3周共1.85%，指數創2016年11月中後新低。新界西CCL_Mass報129.25點，按周跌0.27%，指數於2016年12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌6.81%，新界東跌6.80%，港島跌6.69%，新界西跌6.34%，CCL跌5.79%，CCL(中小型單位)跌5.58%，CCL Mass跌5.47%，九龍跌3.18%。