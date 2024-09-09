周末新盤錄53宗　大手客連購10伙大角咀Larchwood、涉資4300萬

減息氣氛升溫，發展商加快推盤步伐。過去周末（7日、8日）新盤市場錄得53宗成交，較上周的33宗上升61%。當中宏安地產（1243）旗下的大角咀Larchwood最新獲大手客連購10伙單位，涉資逾4,300萬元。



大角咀Larchwood於周六獲投資客大手購入10伙單位，涉資逾4,300萬元。售出的單位均為開放式戶型，包括7伙C單位、1伙E單位及2伙G單位，實用面積202至206平方呎，成交價由388萬至458萬元不等。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目自踏入9月以來已錄得18宗成交，套現逾7,600萬元。

大角咀LARCHWOOD。

藍田KOKO HILLS系列連錄10宗成交

會德豐地產發展的藍田現樓KOKO HILLS系列早前新增置業優惠後，於單日連錄10宗成交，當中KOKO MARE佔7伙，KOKO ROSSO則佔3伙，合共套現約8,929萬元。沽出的單位以兩房間隔為主，成交價由598.8萬元至1,006.7萬元不等。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，系列至今售出813伙，佔推售單位逾8成，共套現逾78億。當中第3期開售至今則累計售出565伙，套現逾45億元。

KOKO HILLS。

啟德海灣I周末再沽5伙

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第1期，於上周五進行減價銷售後，項目於周末再錄5宗成交，涉及金額約3,240.5萬元。當中最高成交單位為第2A座3樓M室，實用面積481平方呎，兩房間隔，享會所內園及海景。單位成交價836萬元，呎價約17,380元，買家購入自住。

發展商指，項目新一輪銷售3日内合共售出24伙，套現逾1.46億元。