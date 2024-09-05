啟德新盤陷混戰　梁志堅：發展商知成本價「賣得太平回唔到本啦」

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德跑道區承豐道19號項目，今日（9月5日）正式命名為DOUBLE COAST。會德豐地產主席梁志堅出席活動時表示，跑道區的發展商清楚各家成本價，不會特別調低價錢搶市，直言「賣得太平都回唔到本啦」。



會德豐梁志堅：發展商清楚各家成本價

跑道區近期有眾多新盤推出，會德豐地產主席梁志堅被問及會否擔心同區競爭激烈。梁志堅形容，現時市場是百花齊放，各有各做。但相信各個項目的價錢都差不多，不會有太大差別。

因為發展商都清楚各家的成本價多少，不會特別調低價錢搶市，直言「賣得太平都回唔到本啦」，又指現時已是啟德區最抵賣的水平。

會德豐地產主席梁志堅。

公共交通系統已進行招標 料未來交通配套會完善

另外，他又表示以自已從事地產業60多年的經驗而言，認為啟德跑道區是香港最好的地點，更是在全世界都很罕見的地理位置。

雖然目前交通較為擠塞，但政府已於8月底為區內公共交通系統進行公開招標，計畫將於區內興建7個站。相信隨著未來交通配套的完善，跑道區的環境將會截然不同，是非常適合商業及居住的地方。