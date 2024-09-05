啟德天璽．天會所佔地10萬呎 設近20項設施 預告最快下周上樓書
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（9月5日）公布項目會所設計，整體佔地10萬平方呎，設有近20項設施。發展商表示，項目最快於下周上載樓書。
天璽．天會所佔地10萬平方呎
新地代理總經理胡致遠表示，項目採用雙會所設計，設有3大區域，分別為「天中庭CLUB SKYLINK」、「Sky garden 空中花園」及「天上天 CLUB SKYWALK」，整體會所連園林區域佔地約10萬平方呎，設有近20項設施。
當中天中庭位處屋苑平台，設有池畔燒烤場及室內外泳池連兒童嬉水池。並特別設有兒童專屬戶外天地「歷奇天地 Adventureland」，區域內提供玩樂設施讓兒童遊玩。
設50米戶外無邊際泳池、室內健身室、宴會廳及餐廳
天上天則為空中會所，位處屋苑30及31樓。當中包括兩個宴會廳及餐廳「星映宴 The Skyline Bar」。亦配置了室內健身室「雲尚健身室 Sky Gym」及半戶外健身空間「雲尚走廊 Exercise Avenue」，健身區域均設落地玻璃窗設計引入戶外陽光。另外，最特色的設施為50米戶外無邊際泳池「星空泳池」，景觀開揚，可俯瞰啟德城景。
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