中原按揭：上月新批按揭金額78億　創「林鄭Plan」推出後5年新低

受樓巿交投自5月起逐步回落所影響，按揭保險數字亦減少。中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券有限公司最新公佈統計數字，2024年8月新批按保宗數按月回落14.9%至1,512宗，創過去11個月新低，金額按月減少17.2%至78億元，創自2019年10月後林鄭Plan後近5年新低。



同時，新取用按保連續兩個月回落，8月再按月減少18.9%至695宗，金額則按月減少18.8%至37億元。



王美鳳指出，第2季樓市交投有所回軟，影響7及8月份物業交投及按保數字。不過，最近銀行樓按取態明顯復常，加上美國9月份啟動減息近乎定局，港元拆息有望於第4季續回落減低銀行及企業資金成本壓力，將進一步提昇銀行樓按取態積極性，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛，按保數字有望於年底前回穩。

2024首8個月 新取用按保額跌47%、新批按保額跌49%

2024年首8個月新取用按保7,100宗，按年大幅減少42.6%，金額按年減少47%至367億元，期內新批按保則共15,450宗，按年減少45.3%，金額亦按年減少48.9%至806億元，主要受去年第四季至今年撤辣前樓市仍屬淡靜影響。