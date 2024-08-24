四大財金CEO開記招、高招應對?　施永青:樓按唔好Cut Quota｜燈神

一滴眼淚掀起軒然大波。行會成員、經民聯副主席林健鋒等早前召開記者會訴說目前商界困境，更為中小企流淚，似乎觸動到政府神經，財金官員高度重視。繼早前財爺陳茂波隨即與金管局及多家本地銀行會面商討後，金管局總裁余偉文昨日（23日）更罕有地聯同香港銀行公會，以及三家本地發鈔銀行高層一齊出動。表明業界有共識需要支持香港整體經濟情況之餘，更即場宣布推出新措施，要求按揭審批過程壓縮至兩星期，較過往正常的一個半月至兩個月明顯加快。中小企對此隨即表示歡迎，林健鋒更指加快審批貸款有助中小企「起死回生」。



無疑昨日記者會可謂「星光熠熠」，不過整體而言卻未見有太實質內容。燈神隨即請教老行尊﹑人稱施老闆的中原創辦人施永青。施老闆就不收貨，直斥招數「根本不是市場想要的」，又直言銀行收緊貸款是「鐵一般事實」、「撤辣又不借錢」，有感銀行似乎未能配合政府方向，目前最希望就係銀行唔好Cut Quota（樓按配額）！



先簡單回顧一下事展過程。8月9日經民聯副主席林健鋒聯同地產代理業界與金管局副總裁阮國恒會面，討論業界經營苦況。會面後林健鋒作開場發言，提到希望金管局盡量幫手，望各界同舟共濟、共度時艱時，不過林生就突然哽咽，並用紙巾抹淚。

最終一滴眼睙引爆過去兩周市場焦點，社會不斷討論在目前香港經濟低迷，政府推動經濟復甦的同時，本地銀行業卻未有全力支持，甚至出現催收貸款（Call Loan），拒絕貸款和大幅上調利率等情況。而及後市場上更多個界別人士不斷聲討銀行需要付上社會責任，協助及支持香港經濟。

金管局總裁余偉文。（香港01相片/黃浩謙攝）

銀行界天花板、四大財金界CEO開記招

至周五金管局總裁余偉文聯同銀行業三巨頭一齊出動，包括香港銀行公會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹，以及中銀香港副董事長兼總裁孫煜和渣打銀行香港兼大中華及北亞區域行政總裁禤惠儀，全部人士均為銀行界的「天花板」，為過去燈神「前來未見」的星級陣容，反映咗無論政府高層、本地大型銀行都非常關注中小企、樓按申請人、小業主的狀況。

按揭審批兩周完成 余總「早啲知道，就會早啲安心」

從牌面來看「表面上相當重視」，但燈神睇完昨日記者會後，其中燈神想講講其中一招，就是三大銀行滙豐、中銀香港、渣打會承諾以「兩周」作為按揭審批的標準，回覆客戶審批結果。余偉文就話三大銀行的新措施，可以令到申請樓按人士更加安心，唔洗好似過往要等足一個半月至兩個月，「早啲知道，就會早啲安心」。

不過燈神認為，上述情況只係純粹把按揭審批過程由過往正常的兩個月，壓縮加快至兩星期，但係審批的條款依然未有調整或放寛，相信對於按揭申請人來說其實並無大意義。如果申請人的信貸狀況、財務狀況較差，相信新措施只是加快申請人被銀行拒批的速度。

「不是市場想要的」、收緊貸款是「鐵一般事實」

施老闆就話今次金管局聯同三大銀行所出的新招數「根本不是市場想要的」，又直言銀行收緊貸款是「鐵一般事實」。雖然一班業主不願講出來，但旗下前線代理、按揭轉介部的同事也清楚知道「批錢批少咗」。他又舉例說，過往銀行會向樓按申請人提供現金回贈，現在已經取消了，證明銀行取態。

中原集團創辦人及主席施永青。

施永青指「撤辣又不借錢，阻頭阻勢」

此外，施老闆又講起政府早前在2月底全面撤辣，樓市本應該轉旺，不過銀行好多時都以「Quota（配額）用盡」為理由，拒絕買樓人士的按揭申請，直言「撤辣又不借錢，阻頭阻勢」。

施老闆再話，銀行應該要基於市場需求去調整配額數量，而不是「Cut Quota」，又指政府全面撤辣後，銀行的反應是不匹配的。過往面對樓按申請時是「多啲嚟密啲手」，不過現在反應已是「無關重要」。他認為銀行應該都要盡量肩負社會責任。

中原集團創辦人及主席施永青。

銀行有風險考慮、三大行未有改變信貸風險胃納

此外，催收貸款（Call Loan）近期已經成為社會主要討論焦點，燈神都明白每家銀行都有自己的風險，遇到出現財務狀況欠佳的客戶，銀行也會採取應對方法平衡風險。

昨日記招另一個重點就是余偉文確認，三家主要銀行未有改變其中小企信貸風險胃納措施。市場上早前討論如果抵押品價值跌了，會否影響貸款及Call Loan，余總就解畫講返，客戶準時還款下，就算抵押品價值有改變或跌咗，如果其他營業狀況沒有變動，其實對信貸額度不構成影響，更加不會Call Loan或增加抵押品。

準時還款下 抵押品價值改變、也不會Call Loan

不過佢又補充返，抵押品只是一個保險，銀行當然要去看客戶的營業狀況，而去做一個信貸決定，一個風險管理的過程。在提供寬限和重組個別貸款個案後，如果情況仍未得到改善，拖欠情況依然存在，銀行仍然需要不可避免地進行處理。不過佢就認為銀行要以包容的態度與客戶溝通，並找出解決方案。

工商舖業主被Call Loan「Call到爆」

以上所說的「只要準時還款就不Call Loan」情況，或許適用於一般市民大眾、小業主。不過以燈神所知，近年很多投資者被Call Loan的程度，已經是「Call到爆」，不少投資者均需要大幅蝕讓沽售旗下物業，尤其是工商舖等投資物業。

雖然金管局及三大行未有就Call Loan推出新措施，不過經過過去兩周中小企業界與金管局、大型銀行等持續交手，相信銀行取態也會有所改變，未必再繼續強硬，一眾中小企料也可暫時鬆一口氣。

對於市傳銀行向業主Call Loan，施老闆就表示一般住宅市場就未見相關情況，因為小業主通常只有一層樓，佢地都會盡力供款。而市場上涉及的Call Loan情況，相信都係與一些商業、舖位投資失利的情況有關。

銀行減少新造按揭不代表能減少風險

但施老闆就認為，銀行不要認為減少新造按揭就能減少風險，因為過去數年樓市較好時批出的銀行貸款，涉資同樣佔一大筆，如樓市繼續下跌，銀行都需要面對風險。