天璽．天第一期906伙　頂層複式四房3936呎　設私人天台、泳池

新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天第一期，今日（12日）上載樓書，涉及906伙，實用面積236至3,936平方呎。



當中住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：ELITE ZONE，PEAK TOWER，PINNACLE TOWER以及APEX TOWER 。項目更額外為PEAK TOWER 60伙高層單位住戶打造專屬上落客區及住宅大堂，中間不停其他樓層。



天璽．天第一期涉906伙 最細一伙236呎開放式

其中天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

ELITE ZONE實用面積236呎至887呎

當中ELITE ZONE實用面積由236平方呎至887平方呎，最細一伙屬第5座及第6座5樓至30樓B6室，實用面積236平方呎，屬開放式間隔。另最大一伙為第3座6樓至28樓A5室，實用面積887平方呎，屬四房間隔。

全盤最大3936呎 屬PRESIDENTIAL SKY HOUSE B 設獨立私人天台、泳池

另外HIGH ZONE的PEAK TOWER實用面積由1,227平方呎至3,936平方呎，最細一伙屬第3座32樓D室，實用面積1,227平方呎，連116平方呎平台，屬四房間隔，設私人電梯大堂。

另最大一伙為面積最大為第3座49樓及50樓的PRESIDENTIAL SKY HOUSE B，實用面積3,936平方呎，四房間隔，設平台1,280平方呎及天台610平方呎。

PRESIDENTIAL SKY HOUSE B設有內置樓梯連接兩層，其中49樓設有三間房間，而50樓全層均為主人房，設獨立私人天台、泳池，同時也有樓梯連接上天台層。

PEAK TOWER最細一伙屬第3座32樓D室，實用面積1227平方呎，連116平方呎平台，屬四房間隔，設私人電梯大堂。

PINNACLE TOWER最大2002呎四房

HIGH ZONE的PINNACLE TOWER 實用面積由457平方呎至2,002平方呎，最細一伙屬第5座33樓D室，實用面積457平方呎，屬兩房連書房間隔。另最大一伙為屬第5座42樓Prestige Sky Penthouse A，實用面積2,002平方呎，連1,304平方呎天台，屬四房間隔。

PINNACLE TOWER 最細一伙屬第5座33樓D室，實用面積457平方呎，屬兩房連書房間隔。

APEX TOWER最大1926呎四房

HIGH ZONE的APEX TOWER 實用面積由454平方呎至1,926平方呎，最細一伙屬第6座32樓至40樓G室，實用面積454平方呎，屬兩房間隔。另最大一伙為屬第6座42樓Superior Sky Penthouse A，實用面積1,926平方呎，連1,203平方呎天台，屬四房間隔。

APEX TOWER 最細一伙屬第6座32樓至40樓G室，實用面積454平方呎，屬兩房間隔。

天璽．天住宅部份分四大區域

天璽．天ELITE ZONE為項目第3座5樓至12樓、15 樓至23樓及25樓至28樓，第5座5樓至12樓、15樓至23樓及 25樓至30樓，及第6座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓。

至於HIGH ZONE 的 PEAK TOWER 為項目第3座32 樓至33樓、35樓至43樓及43樓全30樓；APEX TOWER 為項目第6座32樓至33樓、35樓至42樓。另外，PINNACLE TOWER為項目第5座32樓至33樓、35樓至42樓。

新地（0016）、位於協調道10號項目「天璽．天」第 1 期獲批預售，提供906伙。

新地（0016）、位於協調道10號項目「天璽．天」第 1 期獲批預售，提供906伙。