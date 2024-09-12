房協簽訂120億銀團貸款　支持發展資助房屋　息率為H加0.86厘

香港房屋協會(房協)宣布與十二家本地及國際銀行簽訂一筆120億港元五年期定期及循環銀團貸款，成為房協歷來達成最大金額的銀團貸款，當中包括30億港元的社會責任貸款。是次銀團貸款安排的協調行包括中國銀行(香港) 有限公司（中銀香港）及香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐）。



房協又指，是次貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加86個基點。以今日滙豐銀行香港銀行同業拆息（HIBOR）為3.7%，即上述貸款息率約為4.56厘。



30億社會責任貸款 用於特定房屋項目

房協主席陳家樂表示，很高興今次的銀團貸款得到銀行界的踴躍支持。這項貸款除了代表銀行界對房協發展的信任，更是對香港市民安居樂業的支持，以及對香港未來充滿信心的證明，具有多重意義。這筆貸款將會用作支持房協的業務發展，尤其是資助房屋項目的興建。當中30億港元的社會責任貸款，將用於特定房屋項目，為不同階層市民提供可負擔的資助房屋，為社會的可持續發展締造長遠價值。

目前房協正在規劃及興建的項目超過20個，當中超過17,000個資助房屋單位將會在未來五年陸續落成，包括資助出售房屋、專用安置屋邨、出租屋邨重建項目，以及長者房屋。

房協正規劃、興建超過20個項目

陳家樂續說，感謝當局早前修訂《銀行業(資本)規則》，將房協納入『公營單位』之列。房協作為自負盈虧的非政府機構，一直恪守善用資源的原則，未來會妥善運用這項銀團貸款。

中銀香港機構業務部總經理莊寶珍表示，中銀香港作為房協的長期合作夥伴，非常榮幸獲委任成為是次銀團貸款的協調行、委託牽頭安排行及簿記行，以及貸款代理行。

滙豐香港工商金融董事總經理兼企業金融主管潘永耀表示，非常高興為香港房屋協會安排成立以來最大金額之銀團貸款，並擔任交易的協調行、受託牽頭安排行及簿記行，以及獨家可持續發展協調行。是次交易為房協立下新里程碑，當中更加入社會責任貸款元素，部分資金將用於發展安置屋邨及其他可負擔房屋項目。

貸款整體定價H加0.86厘

是次貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加86個基點。至於30億元的社會責任貸款，將會用作發展筲箕灣明華大廈重建項目、香港仔石排灣道及觀塘定安街的安置屋邨，及粉嶺百和路、洪水橋/厦村、啟德1E1用地和古洞北的專用安置屋邨。而有關的社會責任貸款已獲得香港品質保證局認證，實證上述項目已經符合可持續金融框架的標準。

以今日滙豐銀行香港銀行同業拆息（HIBOR）為3.7%，即上述貸款息率約為4.56厘。