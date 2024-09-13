灣仔One Wood Road改價單推30伙　最平985萬　維持下周一賣10伙

盈信控股旗下灣仔活道1號新盤One Wood Road於本月11日公布首張價單，涉及10伙，折實平均呎價約23,003元，入場費984.9萬元起。不過，發展商昨日更新價單，改為推出2號價單共30伙，當中包括首張價單的10伙，以及新推出的20伙兩房。銷售安排則維持下周一（16日）起銷售原先首張價單的10伙。



該批30伙單位實用面積460平方呎，定價由1,308.8萬至1,771.5萬元，呎價由28,452至38,511元，扣除最多折扣優惠後，折實售價由984.9萬元至1,333.1萬元，折實呎價由21,411至28,980元。

首張價單僅10伙 或違一手例最低30伙要求

值得留意的是，據一手住宅物業銷售條例指出，如發展項目中的住宅物業多於30個但少於 100個，該項目的每份價單須列出該項目中最少30個指明住宅物業的售價。

曾指定價「好震憾」 「賣大包」蝕本賣樓

早前發展商盈信控股代表游國輝表示，是次One Wood Road定價「好震憾」，若計及項目地價及各類成本，直言首批單位一定蝕本，屬於「賣大包」。他又坦言，「回唔回本唔重要，最重要買家買得開心、住得開心」。事實上，發展商早前曾透露，整個項目總投資額達10億元。

↓One Wood Road15樓A室示範單位↓

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提供42伙、全數採梗廚設計

One Wood Road項目提供42伙，屬單幢盤設計，戶型涵蓋兩至三房，實用面積由460至1,284平方呎。標準樓層一梯兩伙，設兩部升降機出入，單位全數採梗廚設計。

翻查資料顯示，盈信控股於2018年中透過強拍以底價4.85億元統一業權，樓面地價約1.16萬元，可建樓面最高約4.2萬平方呎，總投資額涉約10億元。