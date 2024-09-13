覺得太細唔啱用　持貨5個月373萬沽荃威花園兩房　終實蝕近10萬

二手市場疲弱，荃威花園有兩房業主因入住後覺得間隔太細不太合用，持貨僅5個月，即以373萬元沽單位，雖然帳面輕微上升3萬元，但「明賺實蝕」，是次轉手實蝕近10萬元離場。



中原地產市務經理凌活忠表示，是次成交為荃威花園M座中層3室，實用面積480平方呎，屬兩房間隔，外望山景。原業主最初以390萬元叫價放盤，經雙方議價後以373萬元沽出，呎價7,771元。

據知，新買家為內地家庭，預計減息後樓價將止跌回升，且見上址闊落企理，價錢亦合預算，即決定買入單位作安樂窩。

↓↓荃威花園M座中層3室↓↓

荃威花園。（網上圖片）

持貨僅5個月 實蝕近10萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為364萬元，而恒生估價則為354萬元。即最新成交價較估價高2.5%至5.4%。

至於，原業主於今年4月以370萬元入市，入住後覺得兩房間隔太細不太合用，思前想後決定換樓，持貨約5個月，是次轉手帳面輕微蝕讓3萬元離場。

若計及買入時的稅款約1.5%，即涉及約5.55萬元，以及買賣兩次的佣金支出合共約7.43萬元。預計實蝕9.98萬元。