One Wood Road首張價單不足30伙　銷監局：作出補救不代表無違例

上周表明首批單位以蝕本價推出的盈信控股旗下灣仔活道1號新盤「One Wood Road」，於9月11日公布首張價單涉及10伙，惟一日後即9月12日更新價單，改為推出2號價單共30伙，當中包括首張價單的10伙，以及新推出的20伙兩房。不過，項目未能於每份價單須列出最少30個指明住宅物業的售價，疑違反《一手例》。



銷監局：有可能違反有關規定

《香港01》早前就「One Wood Road」未能列出該項目中最少30個指明住宅物業的售價，疑不符合《一手例》要求，向一手住宅物業銷售監管局作出查詢。

局方昨日（16日）回覆指，根據初步資料顯示，賣方在2024年9月11日發出該發展項目的第1號價單有可能違反《條例》有關規定。

One Wood Road。

任何補救措施不代表沒有違例

銷售監管局亦留意到該賣方於2024年9月12日發出第1A號價單及第2號價單，宣佈第2號價單取代第1號價單，而第2號價單內列出了30個指明住宅物業（包括第1號價單內的10個指明住宅物業）的售價。

「One Wood Road」於9月11日公布首張價單涉及10伙，惟一日後即9月12日更新價單，改為推出2號價單共30伙。

會就懷疑違例事宜作出跟進

銷售監管局強調，在賣方懷疑違反《條例》的事宜上，不會因為賣方作出了任何事後的補救措施，而令先前那些不符合條例要求的銷售行為變成沒有違例。銷售監管局仍會就有關的懷疑違反《條例》事宜作出跟進。

一手住宅物業銷售監管局。

上周三（11日）One Wood Road公布首張價單，涉及10伙，折實平均呎價約23,003元，入場費984.9萬元起。當時發展商表示，首張價單定價屬「賣大包」，直言計及地價及各類成本，首批單位一定蝕本。

盈信控股代表游國輝當時更表示，對比同區售價，是次One Wood Road定價「好震憾」，若計及項目地價及各類成本，直言首批單位一定蝕本，屬於「賣大包」。他又坦言，「回唔回本唔重要，最重要買家買得開心、住得開心」。