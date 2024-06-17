何文田「隆敍」周四招標20伙　上銷售安排後不足72小時賣樓疑違規

本地黃氏家族發展、位於何文田太子道西296號的新盤「隆敍」 上周三（12日）公布樓書後，今日（17日）下午2時38分突擊上載銷售安排，落實在本周四（20日）以招標形式賣20伙至7月4日，涉及為2至6樓A至D室，實用面積680至1,166平方呎，屬兩至三房間隔，每日招標。



據一手住宅物業銷售條例列明，發展商需要在出售日期前的最少3日，即72小時內提供載有銷售安排資料的文件。不過，據隆敍網上發布的銷售安排時間顯示，發展商於今日下午2時38分上載銷售安排，並安排於首輪發售當日即本周四早上11時展開招標，即「隆敍」不足72小時後，便安排進行銷售。



上載銷售安排後不足72小時即賣樓

惟據隆敍的銷售安排顯示，發展商於今日下午2時38分上載銷售安排，並安排於首輪發售當日即本周四早上11時展開招標，換言之發展商於不足72小時即安排進行銷售。

至於相關招標公告及其他相關招標文件，公眾最快亦需要於首輪發售當日才可於售樓廠取得相關資料。

何文田「隆敍」。

《一手例》列明出售前最少3日提供銷售安排資料文件

不過，值得留意的是，據《一手住宅物業銷售條例》當中的第47條列明，賣方需在緊接出售日期前的最少3日，即72小時內提供載有銷售安排資料的文件的印本，供公眾免費領取。而賣方亦須於同一期間在其互聯網網站提供上述資料。

換言之，今次「隆敍」安排招標時間不足72小時，故不排除不符合《一手例》要求。

銷售安排顯示，公眾最快亦需要於本周四，即招標首日的早上11時才於北角嘉華國際中心領取隆敍的招標公告及其他相關招標文件。