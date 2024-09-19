新地海璇II 2B-3期上樓書　提供228伙　最大逾2100呎單位不設間隔

新地（0016）已屆現樓的北角海璇II 昨日（18日）突上樓書，涉及為2B-3期，提供228伙，最細一伙實用面積304平方呎，屬開放式間隔。值得留意的是，今次海璇II的2B-3期最大的2,118平方呎單位均不設有房間間隔，不排除此舉為增加買家日後對單位設計的靈活性。



項目提供228伙，分為1、2、5座住宅大樓，實用面積304至2,118平方呎。其中1座及2座標準樓層一梯2伙，5座標準樓層一梯11伙。

5座標準樓層一梯11伙。（樓書截圖）

最細一伙為5座5至22樓G室，屬開放式間隔，實用面積304平方呎。（樓書截圖）

最細一伙304呎 屬開放式間隔

當中最細一伙為5座5至22樓G室，屬開放式間隔，實用面積304平方呎，當中亦包括5座22樓G室的連196平方呎天台單位。

最大2118平方呎單位不設有房間間隔

至於最大一伙為第1座19樓及20樓A室，實用面積2118平方呎。其中19樓A室連430平方呎平台，而20樓A室則連1260平方呎天台。

最細一伙為5座5至22樓G室，屬開放式間隔，實用面積304平方呎。（樓書截圖）