美國減息｜星之谷：減息皆大歡喜　積極訊號刺激中小企、商舖業主

美國聯儲局減息50點子，本港大行亦同步減最優惠利率（P）0.25％，減息幅度多於預期，令人意外。星之谷行政總裁莊錦輝預計今年年底P或會再調整，至明年底P有望回落加息週期前水平。



每100萬貸款額、每月供款開支減少145元

莊錦輝形容今次減息是「皆大歡喜」，無論是新買或是現有按揭在身的業主都能受惠，每100萬貸款額，每月供款開支減少約145元。他又預計今年年底，P有空間再減0.125%，至明年底P有望回落至5厘，即加息週期前水平。

星之谷莊錦輝。

銀行釋出積極訊號、刺激中小企、商舖業主等

他又表示，今次減息亦預示銀行釋出積極訊號，刺激經濟中受影響的行業，包括中小企、商舖業主，以及零售業經營者，有助減少其貸款利息負擔，改善經營環境，對整體社會經濟前景有正面影響。

隨著一個月HIBOR持續下跌，銀行的資金成本壓力將逐漸緩解。他預計未來銀行對按揭的態度會變得更加積極，現金回贈和其他優惠有望改善。