英皇倡「支持合理佣金」　跑馬地新盤不接受回佣、避免價格扭曲

英皇國際（0163）旗下跑馬地宏德街1號ONE JARDINE’S LOOKOUT日前趁美國減息一口氣為新盤命名、上載樓書、開價公佈首張價單，以及開放示範單位。項目今日（20日）委托五大地產代理行作為銷售代理，同時提出「支持合理佣金」建議，不接受在地產交易中給予買家回佣，讓樓價回歸真實，令地產交易更透明化更公平。



「支持合理佣金」建議可反映市場價值 避免價格扭曲

英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，期望該「建議」可以讓地產代理「支持合理佣金」， 並確保房價真實反映市場價值，避免價格扭曲，同時可避免估價不足等問題。

另外柯穎豪續指，項目首日收票客源分布當中7成為本地客，其實3成為內地專才，積極考慮加推。

英皇國際有限公司顧問方文彬、英皇國際集團有限公司銷售及市場總監柯穎豪

回佣成新盤不成文慣例 造成資訊不流通及市場不公平

事實上，本港一手樓盤銷售市場回佣已成為不成文慣例，即地產代理將部分佣金回贈給買家，作為吸引他們成交的方法。然而回佣多少並無統一標準，亦造成資訊不流通及市場不公平等種種情況，令有關業界錯誤評估地產市場，以致帶來損失。回佣並非住宅物業價格的一部分，使價格未能在成交紀錄冊上反映，讓買家忽略了其物業的真實價值。另外還可能影響銀行估價，更有可能造成買家無法成功獲得按揭貸款，最終導致交易取消，影響整體市場的穩定性。

↓↓ONE JARDINE’S LOOKOUT 示範單位↓↓

首張價單50伙 入場價415.8萬起

ONE JARDINE’S LOOKOUT昨日（19日）發表首張價單50伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括18伙一房，11伙兩房，及21伙三房。單位售價由462萬元至1,191萬元，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由415.8萬至1,072萬，折實呎價15,888至20,650。

當中入場單位2樓E室，實用面積231平方呎，屬一房間隔，折實入場415.8萬元起。另最低呎價單位為2樓D室，實用面積559平方呎，折實售價888.1萬元，呎價15,888元。