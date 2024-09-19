美國減息｜英皇跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT首批50伙　入場415萬

美國減息後，香港大型銀行亦跟隨減息，本港有發展商在減息後加快推盤步伐，並即日一口氣為新盤命名、上載樓書、開價公佈首張價單！



英皇國際（0163）旗下跑馬地宏德街1號項目今日（19日）命名為ONE JARDINE’S LOOKOUT，提供123伙。項目今日同步上載樓書及開價。該盤首張價單涉50伙，折實均價17,904元，入場價415.8萬元起。項目同日接受認購登記，最快於月內開售。



首張價單50伙 入場價415.8萬起

首張價單50伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括18伙一房，11伙兩房，及21伙三房。單位售價由462萬元至1,191萬元，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由415.8萬至1,072萬，折實呎價15,888至20,650。

當中入場單位2樓E室，實用面積231平方呎，屬一房間隔，折實入場415.8萬元起。另最低呎價單位為2樓D室，實用面積559平方呎，折實售價888.1萬元，呎價15,888元。

入場單位2樓E室，實用面積231平方呎，屬一房間隔，折實入場415.8萬元起。

英皇楊政龍：買家買入後樓價一定「升硬」

楊政龍表示，由於項目為減息後第一個推出的新盤，定價參考了市場現時承接能力，加上配合落實減息的利好消息，因此形容是次開價為「明升價」，相信買家買入後樓價一定「升硬」。

料有可觀的利潤及回報 不排除預留部分單位收租

他補充，雖然價格較區內一二手住宅有所折讓，不過由於項目前身為集團酒店，是次開價仍然有可觀的利潤及回報。加上租務市場旺盛，項目亦不排除預留部分單位作收租。

對於後市，他認為減息為樓市注入了強心針，加上市場有眾多新盤推出，百花齊放，相信對樓市有提振的作用。

前身屬英皇駿景酒店舊址 2019年逾百萬元完成補地價

上述項目前身屬英皇駿景酒店舊址 ，於2019年以約100多萬元完成補地價，及後於2020年獲批建築圖則，總樓面面積約58,000平方呎，料重建成一幢樓高27層的住宅大樓，涉及123伙項目，並於今年5月獲批預售樓花同意書。發展商早前透露，是次宏德街1號住宅項目重建費用估計約6億元。