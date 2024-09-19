英皇跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT　提供123伙　最細147呎平台戶

英皇國際（0163）旗下跑馬地宏德街1號項目今日（19日）正式命名為ONE JARDINE’S LOOKOUT，提供123伙，今日將同步上載樓書及開放示範單位參觀。



該盤單位實用面積由147至1,211平方呎，當中開放式涉及22伙，佔約17.9%；一房單位佔約30伙，佔約24.4%；兩房佔20伙，佔約16.3%；三房佔36伙，佔約29.3%；四房佔3伙，佔約2.4%；另有12伙特色戶，佔約9.7%。

最細一伙147呎 屬連平台特色戶

當中最細一伙為1樓A室，屬開放式間隔，實用面積147平方呎，連147平方呎平台。至於最大一伙為28樓B室，，屬三房間隔，實用面積1,211平方呎，連1,320平方呎天台，即平台面積大於單位面積。

前身屬英皇駿景酒店舊址 2019年逾百萬元完成補地價

上述項目前身屬英皇駿景酒店舊址 ，於2019年以約100多萬元完成補地價，及後於2020年獲批建築圖則，總樓面面積約58,000平方呎，料重建成一幢樓高27層的住宅大樓，涉及123伙項目，並於今年5月獲批預售樓花同意書。發展商早前透露，是次宏德街1號住宅項目重建費用估計約6億元。