啟德天璽．天首批均價不足2萬　代理：較同區貨尾折讓一成料沽清

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（23日）公布首張價單涉及182伙，開放式戶折實最平476萬元，整批折實平均呎價19,668元。地產代理表示，天璽．天首張價單定價克制，料可吸引用家、投資者等入市。



中原劉瑛琳：與同區鄰近一手貨尾逾一成折讓

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，首張價單定價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力，料可吸引用家、投資者及專才入市。

加上，美國聯儲局上星期議息後大手減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，為樓市帶來振奮作用，買家置業信心明顯轉強，料後市先量後價，估計本月一手成交會穩步上升兼持續加快。

中原劉瑛琳指項目與同區鄰近一手貨尾逾一成折讓。

美聯布少明：定價具有競爭力 料首批沽清

至於，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，天璽．天定價具有競爭力，料首批可沽清，料日後有加價加推空間。

布少明亦指天璽．天連接啟德站及AIRSIDE商場，而且設有大型住宅基座商場，料可吸引不少買家，預期用家比例佔約6成，投資客佔約4成，估計項目呎租約60元水平，租金回報逾4厘。