新地啟德天璽．天首批182伙　折實均價19668元　開放式最平476萬

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（23日）公布首張價單涉及182伙，折實平均呎價19,668元。值得留意，該啟德天璽．天的地皮於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。



折實呎價最低僅17015元

首張價單涉及182伙，實用面積240平方呎至887平方呎，戶型涵蓋開放式佔7伙、一房佔74伙、兩房佔100伙、四房佔1伙。扣除最多13.5%折扣優惠後，折實售價由476.51萬元至1,763.8萬元，折實呎價由17,015元至24,042元。

最平為開放式戶、折實價476.51萬

天璽．天首張價單中，入場單位為5座5樓B5室，實用面積240平方呎，屬開放式間隔，扣除13.5%折扣優惠後，折實價476.51萬元。

左起新地副董事總經理雷霆、地代理總經理胡致遠。（黃祐樺攝）

首批屬 「核心超值價」 最快10月開售

新地副董事總經理雷霆形容首張價單定價為 「核心超值價」，定價參考樓盤先身條件及當前市況，最快10月份開售。

問及首批利潤 雷霆：分兩期發展、暫時未計好數

被問及首張價單利潤，雷霆表示項目分兩期發展，直言「暫時未咁快計好數」，銷售亦重視買家性價比。至於後市方面，目前減息剛剛開始，料減息對樓市有提振作用，屬置業好時機。

雷霆又指，目前集團三盤齊發，旗下元朗The YOHO Hub ll 、北角海璇，及啟德天璽天亦陸續銷售。新地代理總經理胡致遠表示，首張價單單位全屬ELITE ZONE單位，周三對外開放示範單位，周五接受認購登記。

啟德天璽．天首張價單中，折實最平為第5座5樓5B單位，屬開放式單位。（樓書資料）

HENLEY PARK 2023年推148伙 折實均價21088元

翻查近年同樣於啟德城中心以價單形式推出的新樓盤，當中HENLEY PARK於2023年6月推出，首批148伙單位，折實均價21,088元，開放式入場價518.22萬。

MONACO MARINE於2022年4月推出，首批112伙單位，折實均價24,833元，一房戶入場價796.4萬元。另外尚．珒溋，於2019年9月推出，涉及138伙，折實均價24,310元，首批入場單位為一房，入場價為728.88萬元。

OASIS KAI TAK於2017年9月推出，首批130伙單位，折實均價20,225元，開放式入場價518萬元。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

天璽．天住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。

最大一伙3936呎四房

最大一伙為面積最大為第3座49樓及50樓的PRESIDENTIAL SKY HOUSE B，實用面積3,936平方呎，四房間隔，設平台1,280平方呎及天台610平方呎，設有內置樓梯連接兩層，其中49樓設有三間房間，而50樓全層均為主人房，設獨立私人天台、泳池，同時也有樓梯及電梯連接上天台層。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。