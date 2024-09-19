美國減息｜啟德天璽．天下周開價　新地胡致遠：減息幅度比預期大

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（19日）首度開放示範單位予傳媒參觀，隨後會開放予公眾參觀，項目將最快下周公布首張價單，維持10月開售目標。



新地代理總經理胡致遠表示，項目將率先開放示範單位予傳媒參觀，最快下周公布首張價單，希望涵蓋不同間隔的單位，並維持10月開售目標。首張價單會考慮以價單及招標形式推售。

胡致遠：減息周期正式啟動、帶動市場需求及交投

對於美國今日落實減息，胡致遠表示幅度比市場預期大，香港有銀行隨即跟隨減息，可見減息周期正式啟動，加上下半年仍有減息空間，有助減輕用家及投資者的入市成本，料可帶動市場需求及交投。

他又指出今年租金升幅形勢大好，專才計劃吸引更多人來港發展，房地產未來會有更大需求， 不論投資或自用吸引力都會大增。