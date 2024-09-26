差估署：8月樓價指數再挫1.72%　連跌4個月、創8年新低

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，8月份私樓售價指數報292.1點，較7月份297.2點，按月跌約1.72%，連跌4個月創8年新低，總計今年樓價暫跌6.17%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報293.2點，按月跌1.71%；大型單位（D、E類）報271.1點，按月跌1.27%。

跌幅最多為A類單位

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為A類單位（面積431平方呎或以下）報310.2點，按月跌約1.84%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報277.5點，按月跌約1.7%；B類單位（431至752平方呎）報285.3點，按月跌1.69%

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報272.7點，按月跌約1.2%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報265.6點，按月跌約1.63%。