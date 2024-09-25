香港播道會1.8億放售九龍塘屋地　呎價2.98萬　現址為播道神學院

減息刺激樓市氣氛，市場有大額物業推出放售。九龍塘金巴倫道55號屋地最新叫價1.8億元放售，呎價約29,816元。據悉，物業由香港基督教播道會聯會持有作為播道神學院，現放售價較15年前買入價高約1.03億元。



上述物業為九龍塘金巴倫道55號，地盤面積約10,133平方呎。現時物業樓高兩層，每層面積約3,018平方呎，即現有面積約6,037平方呎，室內間隔方正實用。物業最新推出市放售，意向價1.8億元，折合呎價為29,816元。

播道神學院15年前買入價1.03億

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，九龍塘豪宅市場本年度錄得多宗獨立屋成交，包括施他佛道13號，成交價約1.38億港元，實用面積約3,804平方呎，折合呎價約36,278元，另外，根德道19號亦以約2.3億港元售出，實用面積約5,994平方呎，折合呎價約38,372元。上述成交反映優質豪宅備受市場追捧。隨著減息週期開始，豪宅市場預期氣氛轉好。

資料顯示，香港基督教播道會聯會於2009年以7,680萬元購入上述物業後作為播道神學院，持貨15年，最新叫價較買入價高出約1.03億元。