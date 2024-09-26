啟德天瀧7萬呎會所連園林曝光　設逾30項設施、室內恆溫池｜多圖

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，日前開放住客會所「Club Knightsbridge」予傳媒參觀。



天瀧會所連園林空間佔地逾7萬平方呎，提供逾30項會所設施，當中包括25米室內望維港恆溫泳池、全港首個Baccara酒吧、4大宴會廳及園林燒烤空間等。



會所連園林空間佔地逾7萬平方呎 提供逾30項設施

發展商開放現樓會所參觀，會所樓高三層，以「Sparkle Luxury」為設計主題，連園林空間佔地逾7萬平方呎，提供逾30項會所設施，包括4大宴會廳、50米戶外泳池、25米室內望維港恆溫池、住戶休憩花園、桌球室、英倫主題兒童遊戲室，戶外燒烤空間及供美容按摩的美妍間等。

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全港首個Baccarat水晶杯酒吧 設海景室內恆溫游泳池

特別留意的是，會所設有全港首個以「Baccarat Bar」為設計概念的酒吧，讓住戶可使用不同款式Baccarat水晶杯品酒，亦可與親朋好友淺酌或舉行席前酒會，帶來全新藝術宴客體驗。會所25米室內恆溫泳池更方便住客，一年四季都能下水游泳，並面向維港，住客可享大視野海景。

全盤566伙 會所設多個綠化空間

另外，會所綠化空間逾三成，並設多個戶外庭院及休憩空間。戶外園林更設燒烤庭院，供住戶舉辦私人燒烤派對，亦打造園林兒童遊樂園，貼合家庭客所需。

天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。

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