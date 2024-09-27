磁帶大王陳秉志中環中心66樓全層7億沽　同廈大業主星展銀行接貨

核心區寫字樓表現近年大幅插水，資深投資者「磁帶大王」陳秉志再次沽出手上持有的中環中心物業，涉及為66樓全層。新買家為該廈持有多層樓面的大業主星展銀行DBS，DBS以7億元買入，平均呎價近2.6萬元。



成交呎價2.6萬 較7年前買入價3.3萬貶值兩成

據資料顯示，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心66樓，新近獲該廈多層樓面的大業主星展銀行DBS以7億元買入，呎價25,958元。據知，上述樓層面積約26,967平方呎，現時由Regus香港辦公室空間租用，租約期至2026年10月，惟租金不詳。

翻查寫字樓成交紀錄，陳秉志2017年11月，夥拍多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當時平均呎價約3.3萬元，而陳秉志則持有7層。

星展銀行擁同廈共10層樓面

換言之，是次陳秉志以7億元轉手中環中心66樓全層，樓面呎價下跌7,042元或逾21%。

至於，新買家星展銀行DBS目前持有該廈9層全層樓面，包括10樓、11樓、12樓、15樓、16樓、17樓、18樓、50樓及73樓。連同最新買入的66樓全層，合共持有10層樓面。

資深投資者「磁帶大王」陳秉志。

陳秉志獲分7層中環中心 近4年不斷沽貨減持

而事實上，陳秉志近年亦已開始沽售中環中心物業，其中早於2020年8月份，陳秉志持有的42樓「中轉樓層」的70%業權，以約4億元易手，新買家為持有該樓層30%業權的朱李月華，交易完成後，朱太持有42樓全部業權。是次成交呎價約2.7萬元。及後在2020年10月，陳秉志又以約9.8億元沽出中環中心48樓全層，面積25,695方呎，成交呎價約3.8萬元。

而在2021年7月則以約6.74億元沽出25樓全層，成交呎價約2.7萬元。至於在2023年12月陳秉志則以7.5億元沽出67樓全層，呎價約27,812元。此外，陳秉志持有的39樓則採用拆售形式沽貨。

中環皇后大道中99號中環中心。

陳秉志近期招標放售柯達大廈1期、沽售多個舖位

陳秉志近年也頻頻沽售或放售各類資產，新近則以招標形式放售北角渣華道321號（前稱: 柯達大廈1期）全幢，該物業市值料約10億元，呎價約6,500元。

同時在今年7月份亦以約1.2億元沽出西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖，較2021年買入價近1.54億元，貶值近3,400萬元或22%。同月初又以4,850萬元沽出旺角西洋菜南街148號地舖，呎價53,889元。最新成交價較原先叫價累劈2,150萬元，減幅超過3成。

陳秉志與澳門商人、綽號洗米華的周焯華共同持有的上環信德中心商場三樓130個商舖商舖「澳門廣場」亦遭接管，推出放售，涉及商舖面積共逾2萬平方呎。