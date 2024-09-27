西半山新盤開放式418萬「割肉」蝕賣創新低 買入4年樓價跌剩一半
撰文：李明珠
出版：更新：
二手交投氣氛淡靜，樓價持續受壓，部分半新盤納米樓錄得大幅蝕讓個案。西半山羅便臣道THE RICHMOND一伙開放式單位最新以418萬元沽出，呎價19,087元，造價及呎價均創屋苑新低。原業主4年一手買入，帳面蝕讓287萬元離場，單位大幅跌價41%。連同使費計算，單位蝕幅更高達44%。
市場消息指，上述單位為低層B室，實用面積219平方呎，開放式間隔。單位早前推出放售後，最新以418萬元蝕讓售出，折合呎價19,087元。
資料顯示，屋苑於2021年入伙，樓齡約3年，是次單位成交價及呎價均創屋苑歷史新低。屋苑近年二手成交不多，對上一宗成交需追溯至去年3月，一伙低層A室，實用面積304平方呎，以1,000萬元成交，呎價32,894元。
持貨4年帳面勁跌4成
原業主則於2020年中約705萬元一手購入單位，持貨逾4年，帳面蝕讓287萬元，單位大幅貶值41%。若連同稅務等使費計算，料原業主需實蝕約313萬元或44%。
沙田第一城單日連環3宗成交 兩伙細單位僅售355萬北角維港頌四房套4230萬沽 七年貶值近3成 蝕咗2伙太古城兩房香港播道會1.8億放售九龍塘屋地 呎價2.98萬 現址為播道神學院大圍柏傲莊兩房連天台戶1085萬沽 上手業主4年輸163萬｜多圖山東富豪擲5148萬買北角海璇II四房 2021年曾登胡潤百富榜上水顯峯三房533.8萬沽 業主買入僅兩年、輕微蝕讓3%離場買家「零議價」1410萬買馬鞍山翠擁華庭特色戶 貴市價兩成半