西半山新盤開放式418萬「割肉」蝕賣創新低　買入4年樓價跌剩一半

二手交投氣氛淡靜，樓價持續受壓，部分半新盤納米樓錄得大幅蝕讓個案。西半山羅便臣道THE RICHMOND一伙開放式單位最新以418萬元沽出，呎價19,087元，造價及呎價均創屋苑新低。原業主4年一手買入，帳面蝕讓287萬元離場，單位大幅跌價41%。連同使費計算，單位蝕幅更高達44%。



市場消息指，上述單位為低層B室，實用面積219平方呎，開放式間隔。單位早前推出放售後，最新以418萬元蝕讓售出，折合呎價19,087元。

資料顯示，屋苑於2021年入伙，樓齡約3年，是次單位成交價及呎價均創屋苑歷史新低。屋苑近年二手成交不多，對上一宗成交需追溯至去年3月，一伙低層A室，實用面積304平方呎，以1,000萬元成交，呎價32,894元。

持貨4年帳面勁跌4成

原業主則於2020年中約705萬元一手購入單位，持貨逾4年，帳面蝕讓287萬元，單位大幅貶值41%。若連同稅務等使費計算，料原業主需實蝕約313萬元或44%。