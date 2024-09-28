恒隆劈價！九龍灣皓日15伙減價 個別單位大劈價近三成
撰文：蔡偉南
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恒隆地產（0101）九龍灣皓日更新價單，當中15伙下調價單售價，個別單位折實價大劈價約29%。
該15伙價單定價調低0.9%至12.6%，涉及1至3房，實用面積327至593平方呎，最新價單定價由690.6萬至1,245.9萬元。
項目增設多項折扣優惠，令最高折扣率擴大至13.5%，連同提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈，折實價548.1萬至972.6萬元，折實呎價14,997至17,007元。
5樓K室折實價由932萬劈至661萬
其中5樓K室，實用面積441平方呎，原本價單定價為960.8萬元，扣除3%優惠後折實價為約932萬元。不過目前在減價按最高13.5%折扣，連同提前成交現金回贈及印花稅後，折實價661.4萬元，較原先大減29%。
恒隆地產主管物業銷售呂渭源表示，皓日是次更新售價的15伙涵蓋各種戶型，同時為買家提供各種折扣及回贈，讓他們能更靈活地運用資金。
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