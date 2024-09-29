有KOL話，香港股市大鑊了，雖然急升，但成交量太大，代表好多人出貨，離大跌的時候不遠。



KOL可能冇睇過我的著作「角動量守恆」，如果樓價股價大升而沒有足夠成交量支持，無論升或跌都是虛幻的。所以，今次股市大升，如果仍然是每日千億成交，恆指很快就會打回原形，成交量去到五千億，股市想跌都難。

其實，今次股市大升是各方面配合，首先是港交所以有教無類方法，大量吸納IPO，令到IPO已經重返前四，接著挑戰印度，以往有很多在香港不能上市的去了印度，香港放寬IPO，此消彼長，超過印度不是很困難，香港又可以做返小三。

普華永道在國內縱容恆大做假，但最後只是被判罰4億幾，停業半年，會計師行業鬆一口氣，以後應該收斂一些，條數準啲，大家就夠膽買內房，所以內房升到飛起。

我們被新加坡爬頭，紐倫港變成紐倫新，以為翻身無望，而期間我們被美斯侮辱，而新加坡則請Taylor Swift 表演，叫好叫座，一切在不利香港的情況下，我們竟然可以重返紐倫港，理由是世界需要一個不受美國干擾的金融中心，連美國都認為需要，所以，香港才有機會重返三甲。下次評審，可能會超英，紐倫港變紐港倫，既然係金融中心，股市點解會低迷，重返三甲是股市大升先兆。

中央降準減息支持，為香港股市打下強心針，如果香港銀行回復正常貸款，無論股樓都受惠，估計這個情況仲要繼續一段時間，睇淡的人順便要睇路。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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