麗新元朗新盤尚柏涉112伙　僅設2伙連花園戶　面積較室內大逾一倍

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，今日（9月3日）上載樓書，全盤共提供112伙，戶型涵蓋一房至兩房， 最細一伙265平方呎起，預計關鍵日期為2024年12月31日。發展商早前預告，項目經已取得入伙紙及預售樓花同意書，將會於短期內以現樓形式推出。



樓高12層涉及112伙 最細265呎

項目樓高12層，提供112伙，項目標準樓層一梯10伙，實用面積由265至494平方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶，以及2伙連花園單位。

項目樓高12層，提供112伙，項目標準樓層一梯10伙。

僅設2伙連花園戶 面積較室內大逾一倍

當中最細一伙為地下B室連555平方呎的花園特色戶，以及1樓A室連218平方呎的平台特色戶，兩伙單位實用面積同屬265平方呎，屬一房間隔。另最大一伙為地下A室連花園特色戶，實用面積494平方呎，連760平方呎花園，屬兩房間隔。

另尚柏僅設2伙連花園特色單位，惟該2伙單位的花園部分實用面積均較室內面積大逾一倍，而其中地下B室的花園部份更以梯形開則。

項目僅設2伙連花園戶，惟面積較室內大逾一倍，地下B室的花園部份更以梯形開則。

2019年近2.1億奪地皮 每呎地價近五千

翻查資料，由麗新發展於2019年3月以2.098億元投得元朗大棠大旗嶺尚柏的地盤，項目佔地約1.2萬平方呎，可建樓面面積逾4.2萬平方呎。 每平方呎樓面地價逾4,970元。