麗新元朗尚柏現樓兩房採綠野原林設計　設孩童遊玩角落｜示位曝光

麗新（0488）元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，開放四款現樓單位。發展商預告，該盤短期內公布首張價單及開售安排，售價將會參考同區一手及二手單位。



單位融入寵物元素

11樓A單位以Momolan為主題，屬一房間隔，實用面積303平方呎，開放式廚房已配備基本家電。客廳設有特大玻璃幕牆連接露台。單位特別融入寵物元素，客廳牆身裝置貓爬架組合，令主人與寵物可共享舒適空間。

以鳥語林間為主題 以莫蘭迪色系為主調

11樓D單位以鳥語林間為主題，屬一房間隔，實用面積284平方呎，單位以莫蘭迪色系為主調，配以相機配件及雀鳥擺設作裝飾，放置傢俬後單位仍留有充足的空間。

採用日字廳設計 空間感十足

11樓G單位以花花世界為主題，屬一房間隔，實用面積286平方呎。單位採用日字廳設計，空間寬敞，配合玻璃幕牆，外接38平方呎特大露台連小吧枱，令單位採光度十足。單位特別採用不同色調的牆身及傢俬配搭，鮮明地分隔開睡房與客廳的空間。

兩房套綠野原林為設計主調 設小朋友遊玩角落

11樓H單位以綠野仙蹤為主題，屬兩房套設計，實用面積為488平方呎，以綠野原林作為設計主調，同時融入日式簡約風。單位設有專為小朋友而設的遊玩角落。客飯廳開揚寬敞，擺放三座位梳化和餐桌後，仍有足夠活動空間。小朋友的睡房化作動物王國，而主人套房空間充裕，連套廁面積超逾100平方呎，配以轉角大窗，採光度十足。

而未有擺放傢俬的11樓B、C、E、F、J及K單位為交樓標準配置，讓準買家可親身感受單位的優點及實際景觀。