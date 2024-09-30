粉嶺半新盤開放式305萬蝕沽 一手買入兩年即走 帳面損手17萬
撰文：李明珠
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樓價回落，部分近年買入新盤的業主需蝕讓離場。粉嶺新盤ONE INNOVALE一伙開放式單位最新以305萬元沽出，呎價14,663元。原業主於兩年前一手買入單位，帳面蝕讓17萬元離場，單位貶值5.3%。
中原地產區域營業董事陳國輝表示，該單位為A座中層18室，實用面積208平方呎，開放式間隔。原業主早前放售單位後，獲新買家議價以305萬元承接，折合呎價14,663元。據悉，新買家為上車客，見單位間隔合用，決定購入單位自住。
一手買入單位貶值約5.3%
代理指，粉嶺及上水區本月錄約63宗二手成交，按月升約3成。是次單位成交亦屬屋苑月内首宗。
原業主於2022年以322萬元一手購入單位，持貨僅2年轉手，帳面蝕讓約17萬元，單位期內貶值約5.3%。
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