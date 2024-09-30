豪景花園特色三房586萬平賣　客廳錯層設計似複式　呎價僅6千出頭

減息後，部分業主卻心急放盤，提供更大折讓沽貨離場。深井豪景花園依麗小築一伙特色三房戶最新以586萬元，呎價僅6,260元。原業主於4年前購入單位，帳面蝕讓132萬元離場，單位貶值近2成。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為15座低層A2室，實用面積936平方呎，三房套間隔。值得留意的是，單位採用了「Split Level（錯層）」開則，客廳與飯廳中間有三級樓梯作分隔，感覺像複式設計，屬於屋苑的特色戶型。

客廳與飯廳以三級樓梯作分隔 複式設計感覺

原業主急於換樓，最初叫價700萬元放盤，半年後獲外區專業人士洽詢，最終以586萬元成交，折合呎價僅6,260元。

↓↓豪景花園15座低層A2室↓↓

罕有低密度設計、不設升降機

代理指，依麗小築為豪景花園罕有的低密度設計，樓高四層，一梯兩伙，不設升降機，因此造價較其他普通單位較低。雖然近期沒有同類單位放盤，不過是次單位呎價仍然屬市價低水平。

原業主於2020年以718萬元購入單位，持貨4年，現帳面蝕讓132萬元，貶值18.4%。