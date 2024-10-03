新世界粉嶺北地皮傳20億補地價　每呎少於2000元　較新地低兩成

新世界發展（0017）與招商蛇口聯手發展粉嶺北新發展區商住項目，市傳剛以補地價金額20億元完成換地補地價協議，料每呎補地價金價少於2,000元。較新地（0016）同區持有的粉嶺北地皮，每平方呎為2,500元低兩成。



每呎補地價金額較早前傳標準金額方式低逾35%

不過，若以今次每呎少於2,000元補地價金額計，雙方今次使用以傳統模式完成補地價，較早前有傳以標準金額方式的補地價金額35億元（每呎約3,100元），低逾35%。

另外，參考同區新地（0016）持有的粉嶺北第10區地皮，當時的換地協議總成本包括5.1668億元補地價金額，及興建公共設施（公共運輸交匯處和公眾休憩空間）2.678億元的建築費用，即每平方呎為約2,500元。換言之，今次新世界粉嶺北項目每呎補地價亦較新地低20%。

曾借出興建方艙醫院 料日後可提供約2300伙

上述項目屬新世界粉嶺北第14區，其原本換地時間早於去年底屆滿，但由於因疫情關係，新世界曾借出興建方艙醫院，故政府批准換地期限延至本月完成。

該項目佔地逾15.6萬平方呎，現時規劃為「住宅（甲類）」用途，以最新獲准放寬後的地積比率7.2倍計算，可建樓面面積增至112.3萬平方呎，包括93.6萬平方呎住宅樓面及非住宅18.7萬平方呎，料可提供約2,300個住宅單位。