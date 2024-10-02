林子峰6億蝕價放售銅鑼灣駱克駅 6年前貴賣不成、現低買入價4成
撰文：李明珠
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股票市場氣氛熾熱，部分資深投資者乘機沽售大型物業套現。銅鑼灣駱克道L'HART駱克駅全幢商廈最新推出市場放售，意向價6億元，呎價18,359元。據悉，物業由投資者林子峰持有，其於2017年以9.65億元買入，現叫價較買入價低出3.65億元或近4成。
第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業位處銅鑼灣駱克道487至489號，為一幢26層高銀座式大廈，地盤面積約2,182平方呎，總建築面積約32,681平方呎。物業最新以「現狀」形式及連租約出售，意向價6億元，折合呎價18,359元。
代理表示，大廈目前主要由飲食及美容商舖承租，出租率超過75%，預計全部舖位租出後每月租金收入可達150萬元，租金回報約3厘。
7年前9.65億買入、曾叫價13億放售
資料顯示，林子峰於2017年7月以9.65億元向鎮科集團（0859）購入駱克駅，其後於2018年曾叫價13億元放售，惟未獲承接，現持貨7年叫價回落7億元或54%，而且更較買入價低出3.65億元，蝕幅高約37.8%。
林子峰為本地資深投資者，同時為優品360創辦人之一及董事會主席兼執行董事，過去在舖市高峰期曾買入多個領展旗下商場，其後再拆售停車場大賺一筆。
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