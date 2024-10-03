屯門NOVO LAND累沽逾3170伙 第3B期加推77伙 入場費310.1萬
撰文：黃祐樺
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期昨晚加推價單第6號，涉及77伙，折實平均呎價12,086元，入場費310.1萬元。另落實本周日價單賣124伙，另招標30伙。
加推77伙 入場費310.1萬元
該批加推價單第6號的77伙，包括3伙開放式單位、30伙一房單位、21伙兩房單位，以及23伙三房單位。折實售價310.1萬元至674.5萬元，折實呎價11,635至13,369元。當中33個單位售價更低於400萬元。
據知，屯門NOVO LAND累售逾3,170伙，9月至今NOVO LAND第3B期沽出71伙。
項目提供769伙、戶型涵蓋開放式至四房
項目3B期共提供769伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。
另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。
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