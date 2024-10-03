鄧成波家族放售深水埗黃金大廈一籃子物業 市值約2.5億
撰文：李明珠
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資深投資者「舖王」鄧成波家族再度放售持有物業。深水埗黃金大廈部分商業樓面最新推出市場放售，市值約2.3億至2.5億元，呎價1.29萬至1.4萬元。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，黃金大廈位處深水埗福榮街131號及福華街146/152號，是次出售物業為大廈的戲院部分及禮堂天台，樓面面積共17,789平方呎。禮堂包括地下、1樓、2樓及3樓部分樓面，當中部分位於地下及1樓的樓面現時已作商舖。物業最新推出放售，市值約2.3億至2.5億元，折合呎價1.29萬至1.4萬元。
鄧成波家族早年2.7億買入
代理指，物業1樓禮堂位置樓底特高，達9.1米，為區內罕有適合作戲院、教育、宗教及演講場地。
據悉，物業由鄧成波家族持有，早年以2.7億元買入，現市值較買入價低約7至15%。
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