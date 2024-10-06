啟德天璽‧天加推新價單120伙　折實價481萬起

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天昨日（10月5日）於九龍環球貿易中心進行首輪銷售，推售共300伙單位。當中204伙以價單形式發售，入場費473.72萬元，價單單位即日全數沽清。



天璽．天最新加推第3號價單，提供120伙，實用面積240至655平方呎，價單定價556.83萬至1,632.42萬元，價單呎價2.27萬至2.87萬元，維持最高直減折扣13.5%，折實售價約481.7萬至1,412萬元，折實呎價1.96萬元至2.48萬元。

昨日首輪銷售情況

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天璽．天住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。