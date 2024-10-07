納米樓價崩｜大埔嵐山開放式260萬沽、呎價1.4萬 6年貶值三成半
撰文：李明珠
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納米盤再錄大額蝕讓。被稱為「納米樓始祖」的大埔嵐山，屋苑一伙開放式單位新近以260萬元沽出，呎價約14,365元，高於近期市價。原業主於6年前買入單位，帳面蝕讓138萬元離場，蝕幅高達35%。
中原地產資深分區營業經理吳啟業表示，該單位為8座高層A室，實用面積181平方呎，開放式間隔。
原業主最初叫價298萬元放盤，近日獲上車客議價以260萬元沽出，累減38萬元，折合呎價約14,365元。
2018年買入價398萬、樓價蒸發138萬
資料顯示，屋苑近期二手成交呎價介乎7,816元至12,849元，大多為8,000多元的水平，可見是次單位呎價高近期市價約12%至84%。
不過原業主於2018年以約398萬元購入單位，持貨約6年，現帳面蝕讓約138萬元，單位期內貶值約35%。
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