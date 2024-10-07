睇中有交通工具直達機場 三名台籍空姐1.6萬夾租新屯門中心三房
撰文：黃祐樺
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住宅租務市場交投暢遊，有三名台籍空姐因睇中屯門新屯門中心，附近設有公共交通工具直達機場，以及單位設有裝修傢俱，決定以每月1.6萬元夾租三房，呎價26.5元。
祥益地產區域董事黃慶德表示，是次租賃成交為屯門新屯門中心7座中層A室，實用面積603平方呎，屬三房間隔。業主於9月底以1.65萬元叫價放租，新近以1.6萬元租出，呎價26.5元。
台籍空姐「即睇即租」 租金回報4.6厘
至於，新租客為三名台籍空姐，因鍾情屋苑附近有公共交通工具直接前往機場，加上屬三個房間，各人有私人空間之餘亦可平分租金。同時考慮到屋內裝修企理及附設部分傢俱，決定「即睇即租」。
黃慶德指，如以同類型單位銀行估值約421萬元計，租金回報4.6厘。目前新屯門中心約有20個放租盤，入場單位實用面積462平方呎，叫租1.2萬元。
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