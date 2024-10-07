世邦魏理仕：甲級寫字樓空置率過剩　租金連續21季下降

世邦魏理仕發表《2024年第三季度香港商業房地產市場觀點》，指出本港經濟儘管面臨消費放緩及信貸條件收緊等全球及本地挑戰，但香港經濟仍溫和增長。該行預計9月的減息也改善了本季度末商業房地產市場情緒。不過據該行數字，甲級寫字樓空置率過剩令租金連續21季下降，今年迄今的跌幅達到4.7%。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，期待已久的減息，加上中國寬鬆貨幣政策，向市場發出了正面的信號，並在2024第三季度末改善了香港的營商信心。本季度，即使商業地產交易量從2024年第二季度的低基數按季上升，但投資需求仍然疲軟。寫字樓租賃情況改善，而零售及工業租賃活動雖稍為放緩，但維持穩健。

世銀最近將香港評為全球50個經濟體當中表現最好的十個之一，特別是國際貿易及市場准入方面。再加上中國大陸或進一步減息及放寬貨幣政策，該行預計未來市場信心在一到兩個季度將進一步增強。

左一為世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平、中為世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩。

世邦魏理仕數據資料。

甲級寫字樓方面，世邦魏理仕表示，2024年第三季租賃量較上季下降16%至993,000平方呎，令年初至今的租賃量達到360萬平方呎，佔2023年全年總量的89%。租賃需求仍然很小，本季只有7%的交易面積超過 10,000平方呎，為自2013年第三季以來的最低佔比。

空置率過剩令租金連續21季下降

空置率過剩令租金連續21季下降，按季下跌2.6%，較上一季1.6%的跌幅更大，使今年迄今的跌幅達到4.7%。由於新供應的空置壓力，大中環地區的租金較上季下降2.8%。負淨吸納量令九龍整體租金較上季下跌4.7%，較2024年第二季的-2.2%有所加快，亦為自2020年第三季以來的最大跌幅。

世邦魏理仕數據資料。

高空置率、新增供應短期內推動租金下降

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，儘管辦公室租戶仍對成本保持謹慎態度，但自2023年以來，今年迄今的租賃勢頭持續改善。

本季度，部分中國大陸企業決定搬遷，但整體新建和擴張需求仍有限。如果中國和香港的經濟持續復甦，較低的利率和中國的貨幣寬鬆政策可能有助於推動辦公空間需求的增加。該行預計，隨著市場對2025 年經濟前景更加清晰，租賃活動將變得更加活躍。高空置率和新增供應可能會在短期內繼續推動租金下降。