麗新元朗尚柏加推14伙　入場費283.8萬　個別單位低一層賣貴近5%

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，加推3號價單涉及14伙，折實平均價為11,395元，入場費283.8萬元。當中亦包括2伙天台及2伙花園特色單位，擬周內盡推所有單位展開次輪銷售。



另外，尚柏於上周日（10月6日）首輪發售沽出94伙，佔已推售單位約96%。發展商今次加推單位亦即時加價，新價單當中有個別單位，雖較對上一張價單低一層，但卻賣貴近5%。



加推14伙 首推連天台、花園特色戶

當中，價單第3號涵蓋8伙一房及2伙兩房標準單位，實用面積介乎282至488平方呎，折實價由283.8萬元至485.46萬元，呎價約9,948至11,022元。

另外，亦首推2伙頂層連天台特色兩房單位，實用面積449及488平方呎，各連469及520平方呎天台，折實售價由574.99萬元起，折實呎價12,506元起。

首推連花園特色戶。

新價單低一層賣貴近5%

參考新推3號價單11樓C室，實用面積312平方呎，屬一房間隔， 價單售價為369.2萬元，較對上一張價單實用面積相同的12樓C室，價單售價為352萬元，賣貴4.9%。

新價單部分單位連裝修、傢俬出售

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，新價單所涵蓋的單位全屬高層和特色戶，部分單位更連裝修及傢俬出售。